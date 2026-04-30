Der SC Hauenstein hat seinen Negativtrend in der Fußball-Landesliga vorerst gestoppt. Vor 200 Zuschauern bezwang der Tabellendritte am Donnerstagabend in einem Nachholspiel den TuS Hackenheim mit 4:1 (3:0). Es war der erste Hauensteiner Sieg nach drei Niederlagen in Folge.

Vor allem in der ersten Hälfte bot der Sportclub, auf dessen Verletztenliste nun auch Co-Spielertrainer Christof Seibel (Muskelfaserriss) steht, eine überzeugende Vorstellung. Nach einer gut getimten Ecke von Leon Schehl sorgte Noel Kästner mit einer ungestörten Direktabnahme für das 1:0 (17.). Nach schönem Zuspiel von Kästner setzte sich Justin Veith resolut gegen einen Abwehrspieler der Gäste durch und traf zum 2:0 (33.) ins kurze Eck. Als nur vier Minuten später Tim Keiser nach schönem Direktpass von Fidel Schmähling auf 3:0 erhöhte, war die Partie fast schon gelaufen.

In der zweiten Hälfte ereignete sich lange Zeit ziemlich wenig. In der 75. Minute verkürzte Lukas Dudek für die Gäste. Doch schon bald stellte Tim Scherer mit einem strammen Schrägschuss von rechts ins linke Tordreieck den Drei-Tore-Abstand wieder her. Kurz zuvor hatte Hauensteins Einwechselspieler Anton Weinriefer aus kurzer Entfernung nur den Pfosten getroffen.

An der Tabellenspitze sieht es nun so aus: Es führt Baumholder (24 Spiele/50 Punkte) vor Hermersberg (25/48), Hauenstein (24/46) und Meisenheim (24/44).