Die FV Münchweiler ist durch ein 3:1 im Entscheidungsspiel gegen den SC Busenberg Vizemeister der B-Klasse Ost und geht damit in die Aufstiegsspiele gegen Stambach.

Das war es, das letzte Spiel des 1913 gegründeten SC Busenberg in Eigenständigkeit. Am Mittwochabend verlor der Sportclub aus der Drachenfels-Gemeinde vor rund 700 Zuschauern im Hauensteiner Stadion am Neding das Entscheidungsspiel um Platz zwei in der Fußball-B-Klasse Ost gegen die FV Münchweiler mit 1:3 (1:2). Die Busenberger kicken damit auch kommende Saison in der B-Klasse, dann allerdings in einer Spielgemeinschaft mit der SG Bruchweiler.

Der Rahmen für den Abschied aus der Selbstständigkeit passte, die Leistung und das daraus resultierende Ergebnis indes nicht. „Münchweiler war gut, wir heute nicht so gut. Unsere Leistungsträger sind alle noch sehr jung. Der Druck bei diesem Alles-oder-nichts-Spiel vor dieser Kulisse war riesig“, bezog SCB-Trainer Michael Scheib nach den 90 Minuten Stellung. Noch auf dem Rasen verabschiedeten sich zahlreiche Spieler mit einer Umarmung von Scheib, der nach drei Jahren eine neue Herausforderung beim in die Verbandsliga strebenden SV Büchelberg sucht.

Schwung ist weg

Den Schwung aus den jüngsten Meisterschaftsspielen hatten die SCB-Fußballer nicht mit in dieses Finale um die Vizemeisterschaft mitgenommen. „Wenn ich die letzten Spiele zum Vergleich nehme, war das heute ein Scheißtag“, zeigte sich auch Ex-Torwart und Vorstandsmitglied Christian Pawlitschko enttäuscht.

Derweil waren die Münchweilerer glücklich, die Aufstiegsspiele zur A-Klasse erreicht zu haben. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, befand Spielertrainer Julian Kölsch nach der Partie auf dem Rasen des SC Hauenstein, für den er als A-Junior auf Torejagd gegangen war. In dem Match, das nicht das erwartete Niveau erreichte, war zunächst seine Mannschaft am Drücker gewesen. Es dauerte allerdings bis zur 25. Spielminute, ehe eine dicke Chance das Herz der FVM-Fans höher schlagen ließ. Doch Mario Doniat donnerte den Ball aus kurzer Distanz weit über Busenbergs Tor.

Doppelschlag

In den Minuten danach zeigten Kölsch und Doniat ihre Qualitäten. Erst flankte Doniat in die Mitte, wo Kölsch gedankenschnell zum 1:0 vollstreckte (27.), dann markierte Doniat das 2:0 (30.), nachdem ihm Kölsch den Ball perfekt in den Lauf gelegt hatte. „Es war einfach nur schön, ein Traum“, erzählte nach dem Spiel Doniat, der nach den beiden noch anstehenden Aufstiegsspielen gegen den SC Stambach in Baden-Württemberg seine Fußballkarriere fortsetzen wird.

Und noch einer zeigte sich sichtlich zufrieden: Münchweilers Verteidiger Max Dreher. „Ich bin 34 und viele solcher Spiele werde ich nicht mehr erleben“, erklärte der Mann, der ein Sonderlob seines Trainers einheimste, weil er in der Schlussphase einen ganz entscheidenden Zweikampf gegen einen allein auf das Münchweilerer Tor zustrebenden Busenberger gewonnen hatte. Kölsch: „Das war so wertvoll wie ein Tor.“

Schönes Anschlusstor

Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Busenbergs Top-Torjäger Marvin Kohl mit einem sehenswerten Heber das Anschlusstor. Das für Münchweiler erlösende 3:1 markierte mit der letzten Aktion des Spiels der erst in der 87. Minute eingewechselte Yannick Groh, der in der gesamten Saison nur einmal erfolgreich gewesen war. Er bugsierte in der Nachspielzeit eine Flanke von David Klein unorthodox mit den Oberschenkeln ins Busenberger Gehäuse. Dann war Schluss am Neding. Böllerschüsse wurden aus Münchweilers Fanblock abgefeuert. Lukas Becker, Passgeber bei Kohls Treffer, legte sich nach seiner Auswechslung mit dem Linienrichter an und sah Gelb-Rot.

FVM-Spielertrainer Kölsch erwartet im ersten Spiel um den Aufstieg in die A-Klasse am Sonntag (17 Uhr) am heimischen Langenberg „einen kampfstarken, körperbetont agierenden SC Stambach“. Der Vizemeister der B-Klasse West musste in der gesamten bisherigen Saison nur eine einzige Niederlage hinnehmen, schoss noch mehr Tore als Münchweiler (132) und kassierte weniger Gegentreffer (33) die Fußballvereinigung von der Rodalb. Abwehr-Routinier Dreher sieht es so: „ Das gibt Fifty-fifty-Matches.“ Das Rückspiel steigt am Mittwoch, 19 Uhr, in Stambach.