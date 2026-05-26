Das Entscheidungsspiel um Platz zwei in der B-Klasse Ost gegen die FV Münchweiler könnte für den 1913 gegründeten SC Busenberg die letzte Partie in Eigenständigkeit sein.

Seit 113 Jahren besteht der Sportclub Busenberg und belebt seither das knapp 1200 Einwohner zählende Wasgaudorf am Drachenfels. Es könnte sein, dass der SCB am Mittwochabend letztmals ein Fußballspiel in Eigenständigkeit bestreitet, denn die Busenberger bilden ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit der SG Bruchweiler.

„Das war wichtig und richtig“, sagt Erich „Charly“ Becker, der in seiner langen Fußballerkarriere gleich viermal den SC Busenberg trainierte. Es gebe überall Personalprobleme, und sie hätten in dieser Saison zeitweise auch den SCB heimgesucht. „Jetzt stimmt es wieder“, sagt der 71-Jährige und ergänzt: „Wir würden bestimmt ein, zwei Jahre länger selbstständig spielen können, aber das sehr gute Verhältnis mit Bruchweiler hat den frühen Schritt leichter gemacht.“

Trainer erwarten enges Spiel

„Charly“ wird auch am Mittwoch (Anstoß: 19 Uhr) in Hauenstein im Stadion am Neding präsent sein und „seinen“ Busenbergern die Daumen drücken, wenn es gilt, die FV Münchweiler zu schlagen. Die beiden Teams beendeten die Runde in der B-Klasse Ost mit je 71 Punkten und ermitteln nun im direkten Aufeinandertreffen, wer Zweiter hinter Meister SpVgg Waldfischbach-Burgalben wird. Der Sieger darf dann in mindestens zwei Partien gegen den Vizemeister der B-Klasse West, den SC Stambach, um den Aufstieg in die A-Klasse spielen.

Während die Trainer Michael Scheib (Busenberg) und Julian Kölsch (Münchweiler) ein 50:50-Spiel erwarten, hat FVM-Vorsitzender Andreas Bischoff eine andere Sicht der Dinge: „Der SC Busenberg ist der Favorit, denn er hat einen tollen Lauf, während es bei uns etwas stockt.“

Lust auf weitere Spiele

„Egal, was in Hauenstein passiert: Für uns war das eine tolle Runde“, betont Scheib, der den SCB nach drei Jahren zum Saisonende verlässt und Co-Trainer beim SV Büchelberg wird. Büchelberg beendete die Saison in der Landesliga Ost punktgleich mit dem VfR Grünstadt auf Platz eins und kann noch in die Verbandsliga aufsteigen. Sein aktuelles Team habe sich zumindest dieses Entscheidungsspiel verdient. In der Meisterschaftsrunde hat der SCB allerdings zu Hause mit 1:4 und in Münchweiler mit 0:2 verloren. „Aber deshalb haben wir nicht die Hosen voll. Viele Spieler und die Mannschaft insgesamt haben sich weiterentwickelt“, stellt Scheib fest.

„Ich habe ein gutes Gefühl. Wir werden die Fehler, die wir bei unserer Niederlage gegen Waldfischbach-Burgalben gemacht haben, nicht wiederholen“, verspricht FVM-Spielertrainer Kölsch. Busenberg sei sehr spielstark und verfüge „wie wir“ über eine extrem starke Offensive. Der Busenberger Marvin Kohl, mit 33 Treffern auf Platz zwei in der Torjägerliste hinter dem 37-mal erfolgreichen Kölsch, sei „ein richtig guter Stürmer“. Doch wolle er nicht zu sehr auf Busenberg schauen, sondern auf die eigenen Stärken setzen. Über den Umweg eines Entscheidungsspiels und dann mit Aufstiegsspielen gegen Stambach sei es „noch schöner, als Meister zu werden“, argumentiert Kölsch überzeugt und fügt hinzu: „Ich habe richtig Lust, mindestens noch drei Spiele mit Münchweiler zu machen.“ Kölsch kehrt nach Saisonende zurück zum FC Rodalben, bei dem er einer der Vorsitzenden ist.