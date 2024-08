Sascha Käfer haben wir in seinem Urlaub in der Pirmasenser Fußgängerzone getroffen. In unserem Spontaninterview hat er mit uns über seinen kürzlichen Hauskauf, seine anstehende Hochzeit gesprochen. Und darüber, warum er im Vorfeld des Festes gleich zwei Anzüge kaufen musste.

Guten Tag! Wie heißen Sie denn und wo kommen Sie her?

Ich bin Sascha Käfer und komme aus Pirmasens. Vor Kurzem habe ich mit meiner Frau ein Haus auf dem Sommerwald gekauft.

Oh schön! Wie groß ist das Haus denn?

Es ist so ein normales, älteres Siedlungshaus. Da ist auch ein Anbau dran. Wir haben so circa 120 Quadratmeter Wohnfläche und dementsprechend fast 1000 Quadratmeter Grundstück.

Möchten Sie da auch einen Garten anlegen?

Da sind wir gerade kräftig dabei, ja!

Haben Sie einen grünen Daumen?

Ähm, ich gebe mein Bestes. Ich lese viel in so manchen Foren und kürzlich habe ich eine alte Ruinen-Mauer gebaut, mit altem Fenster und so. Ich bin ein bisschen ein Hobbygärtner. Das ist Abschalten für mich vom stressigen Alltag.

Was machen Sie beruflich?

Ich bin Schweißer bei der Firma Kubota in Zweibrücken. Wir bauen Bagger. Zwischendurch will ich dann mal im Garten abschalten. Was für andere der pure Horror ist, ist für mich Entspannung; wenn ich Rasen mähen kann zum Beispiel, egal was!

Und jetzt haben Sie Urlaub?

Ja, genau. Betriebsurlaub haben wir jetzt. Nächste Woche gehe ich noch heiraten, besser kann es gar nicht sein (lacht).

Na, da habe ich ja den Besten erwischt für das Interview! Wie lange sind Sie schon mit Ihrer Frau zusammen?

Schon fast zwölf Jahre. Ein knappes Jahr sind wir jetzt verheiratet.

Und nun geht es in die Kirche?

Nein, wir sind aus der Kirche ausgetreten. Wir machen eine freie Trauung. Da sind wir auf dem Heckenaschbacherhof und lassen es uns gut gehen.

Das freut mich für Sie! Wie viele Gäste kommen denn?

Wir wollen das alles ein bisschen kleiner machen. Es kommen so 50 Leute in etwa. Die Familie und die engsten Freunde und Bekannten. Nächste Woche Dienstag ist es dann so weit.

Da hängt das Outfit sehr wahrscheinlich schon bereit…

Das ist alles schon perfekt. Ich musste mir schon den zweiten Anzug kaufen, da ich innerhalb von einem halben Jahr fast 40 Kilo abgenommen habe.

Wow! Wie haben Sie das gemacht?

Einfach nur mit FdH – „Friss die Hälfte“. Ab und zu gönne ich mir ein Eis, so wie jetzt. Mit dem Anzug hatte ich noch Glück. Den habe ich im Saarland gekauft und da waren sie so kulant und haben den Anzug umgetauscht. Für das Geld habe ich mir dann einfach einen kleineren Anzug gekauft.

Na da steht einem tollen Fest ja nichts mehr im Weg! Was haben Sie jetzt noch vor?

Ich warte jetzt noch bis zu meinem Friseurtermin. Ich lasse mir für die Hochzeit noch die Haare schneiden.