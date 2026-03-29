Seit 2020 hat die Stadt 11,7 Millionen Euro in die drei Pirmasenser Gymnasien investiert. In diesem Jahr geht der Sanierungsmarathon ungebremst weiter.

Damit künftig wieder Schafe über Weideflächen im Pfälzerwald ziehenkönnen, will das Biosphärenreservat geeignete Flächen kaufen. Doch das ist gar nicht so einfach.

Ein Hundehasser scheint bei Reifenberg unterwegs zu sein. Ausgerechnet in der Nähe des Kapellchens hat eine Frau Köder mit Drahtstücken gefunden. Der Ortsbürgermeister ruft zur Vorsicht auf.

Die Stimmen sind längst ausgezählt, doch eine Woche nach der Landtagswahl stellt sich eine ganz andere Frage: Was passiert eigentlich mit den etlichen Wahlplakaten? Wir haben bei den Parteien nachgefragt.

Eine lange Leitung gab es auch früher schon: Vor 150 Jahren hat Graham Bell das Telefon patentiert. Wir haben gefragt, ob sich noch Menschen in Zweibrücken an die Zeit von Wählscheibe, Ortstarif und dem grauen Apparat im Flur erinnern können. Spoiler: Ja, auch die Drohung der Eltern, ein Schloss an die Wählscheibe zu machen, ist noch bekannt.

Gute Nachrichten für Bürger der Verbandsgemeinde Rodalben: Der Rat hat den neuen Haushalt beschlossen – inklusive Gebührensenkung.

Und Radfahrer können sich freuen. In wenigen Tagen wird der Radweg von Althornbach nach Rimschweiler saniert. Die Holperstrecke hat damit ein Ende.