Mehr Mieteinnahmen, weniger Bestand: Das bilanziert die Bauhilfe, die weiterhin mit einem hohen Leerstand kämpft. Den will die Geschäftsführung mit Sanierungen beheben. Auch neue Wohnprojekte im Winzler Viertel sind in Planung.

Die Pirmasenser Bauhilfe hat bei den Mieteinnahmen wieder zugelegt. Es sind jetzt runde neun Millionen Euro für die 2013 Wohnungen im erneut geschrumpften Bestand.

