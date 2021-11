4,5 Millionen Euro sollte die Sanierung der Landgraf-Ludwig-Realschule in Pirmasens kosten. Das waren zumindest die Zahlen, die einst genannt wurden. Im Jahr 2014 befassten sich städtische Gremien erstmals mit dem Beschluss, die Immobilie in der Alleestraße auf Vordermann zu bringen. Seitdem sind die Kosten für das Bauprojekt geradezu explodiert. In einem Pressegespräch nannte Bürgermeister Michael Maas (CDU) der RHEINPFALZ die Summe von 15 Millionen Euro. Wenn es dabei bliebe, wäre das Sanierungsprojekt mehr als dreimal so teuer wie ursprünglich angenommen. Dabei ist die Pirmasenser Schule keine Ausnahme. Öffentliche Bauprojekte werden meist viel teurer als zunächst geplant und kalkuliert. Womit das zusammenhängt und warum es für Kommunen derzeit besonders schwer ist, Bauprojekte voranzutreiben, hat Bürgermeister Maas exemplarisch am Fall der Landgraf-Ludwig-Realschule erklärt.