Die B-10-Tunnel bei Pirmasens werden auch diesen Monat nicht fertig. Erst im Herbst strebt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Fertigstellung an, wie dessen Kaiserslauterer Leiter, Richard Lutz, auf Anfrage einräumte. Seit März 2018 laufen in den Röhren Arbeiten. Die Straße musste immer wieder über Tage für den verkehr komplett gesperrt werden. Das sorgte teils für erhebliche Staus auf den Ausweichrouten in er Südwestpfalz. Die B 10 ist die wichtigste Verbindung zwischen Südwestpfalz und Südpfalz. Seit zwei Jahren werden die Tunnel saniert, um sie sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand zu bringen. Die Kosten von 7,6 Millionen Euro, die beim Baustart im März 2018 geplant waren, sind zwischenzeitlich auf elf Millionen Euro gestiegen. Beim Baustart war der Fertigstellungstermin mit September 2019 angegeben worden.

