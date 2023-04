Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Schulleitung zweifelt noch. Projektleiterin Konstancja Tomasik ist aber zuversichtlich, dass es mit dem Einzug der Schüler in zwei Monaten in den topsanierten A-Bau der Berufsschule klappen könnte. Momentan hängt es an den Bodenlegern.

Wenn die analoge Grundlage fehlt, nützt die ganze Digitalisierung nichts. Die Server für die Vollverkabelung der Berufsschule sind schon da, können aber nicht aufgestellt werden, da der