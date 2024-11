Gute Nachrichten für alle, die das Spiel- und Feierangebot in der Spielscheune in Thaleischweiler-Fröschen schätzen und es seit Monaten vermissen: Am Mittwoch, 6. Dezember, pünktlich zum Nikolaustag, soll die sanierte Spielscheune wieder ihre Türen öffnen. Die gute Nachricht überbrachte Thaleischweiler-Fröschens Bürgermeister Florian Auer ( CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es werde ein kleines Fest mit den Kindern anlässlich der Wiedereröffnung geben, sagte Auer. Zuvor hatte der Gemeinderat noch Malerarbeiten in dem Gebäude vergeben (3500 Euro) und den Einbau von neuen Fallschutzmatten, die rund 3400 Euro kosten. Damit biegen die Sanierungsarbeiten auf die Zielgerade ein.

Die Spielscheune war im Juli 2023 beim Starkregen am Dorffestsamstag erheblich beschädigt worden. Wasser drang ein, die Kanalisation bereitete Probleme und es lief verschmutztes Wasser in die Räume. Der Boden war hinüber. Es stellte sich heraus, dass es sinnvoll sei, die Abwasserentsorgung zu verändern, um solche Probleme bei künftigen Unwettern nicht noch einmal zu erleben. Die Spielscheune musste geschlossen werden, umfangreiche Sanierungsarbeiten begannen. Ein Teil der Kosten wird durch eine Versicherung übernommen werden.