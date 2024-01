Gemeinsam gegen Rechtsextremisus und Spaltung der Gesellschaft: Unter diesem Motto ruft die Pirmasenser Initiative Freundschaftsfest zu einer überparteilichen Kundgebung für Samstag, 20. Januar, um 10 Uhr auf dem Unteren Schlossplatz auf. In der Ankündigung heißt es: Wie in der Zeit vor der Machtergreifung der NSDAP greifen Rechtsextreme immer wieder vorhandene Probleme auf, um sie auf ihre Mühlen zu lenken. Dank der Recherchen von Correctiv sei die Geheimhaltung der versammelten Rechtsextremen, was ihre rassistischen, volksverhetzenden und demokratiefeindlichen Absichten betrifft, massiv durchbrochen. In Pirmasens soll daher am Samstag spontan wie in vielen anderen Städten gegen Rechtsextremismus Position bezogen werden. Die Veranstalter wollen dazu aufrufen, gemeinsam für die Verteidigung von Demokratie und Lösung fundamentaler Probleme einzustehen.