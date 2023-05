Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1972 hat Brigitte Brigaldino ihren Damensalon Gitte in der Pirmasenser Straße in Winzeln eröffnet. Den Salon gibt es immer noch – heute aber an anderer Stelle. Skeptiker, die der jungen Friseurin keine Chance auf dem Markt einräumten, hat Brigaldino Lügen gestraft.

Unter dem Motto „Mein Salon wartet auf Sie“ hat Brigitte Brigaldino im November 1972 ihren Damensalon Gitte in der Pirmasenser Straße in Winzeln eröffnet. Das ist nun 50