Unbekannte Diebe haben zwischen Samstag, 12 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, ein sakrales Steinkreuz gestohlen, das vor einem denkmalgeschützten Bildstock zur Reparatur abgelegt war. Der Bildstock befindet sich neben der L478, etwa 50 Meter hinter dem Ortsausgang Vinningen in Richtung Bottenbach links auf einer Wiese. Der Bildstock mit der Jahreszahl 1715 ist wie das 60 mal 40 Zentimeter große Kruzifix aus Stein. Am Kreuz ist laut Polizei eine Jesusfigur dargestellt, darunter die Jungfrau Maria. Es handelt sich um ein Unikat mit einem sehr hohen ideellen Wert. Den finanziellen Wert, der sich schwer festlegen lässt, beziffert die Polizei auf mindestens 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.