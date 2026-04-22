Ein Weltmeister und deutsche Meister zeigen in einem Show-Match ihr Können beim TC Schloßberg Erfweiler. Mit den Cracks kann man auch ein paar Bälle schlagen und fachsimpeln.

Zu seinem Saisonauftakt am Samstag, 25. April, hat der Tennisclub Schloßberg Erfweiler das Herren-30-Bundesligateam des Karlsruher ETV verpflichtet. Es kommen Ahmad Hamijou (2024 Weltmeister der Herren 30), Hannes Abt, Philipp Hoffmann (zusammen unter anderem deutscher Meister im Herren-Doppel), Sebastian Geigle (amtierender deutscher Hallenmeister der Herren 40), Tobias Geigle (zusammen mit seinem Bruder Sebastian bei den Herren 30 Doppel-Weltmeister und Teamweltmeister) und der ehemalige Schweizer ATP-Profi Patrick Eichenberger. Diese Cracks machen zunächst ab 10 Uhr in dem Wasgaudorf ein öffentliches Training.

War bei den Herren 30 schon Doppel- und Teamweltmeister, nun ist er auch deutscher Meister der Herren 40: Sebastian Geigle. Foto: TVN/oho

Danach besteht die Möglichkeit, mit den Bundesligaspielern ein paar Bälle zu schlagen und zu fachsimpeln. Für 13 Uhr ist ein Show-Doppel geplant. Während der Saisoneröffnung besteht für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, spielerisch den „Tennis-Führerschein“ zu erwerben.

Tendenz steigend: 44 Nachwuchsspieler im Club

1983 ergriff Klaus Naab die Initiative zur Gründung des Tennisclubs Schloßberg. Gespielt wird oberhalb des Orts und des Fußballplatzes auf drei Sandplätzen – mit bester Aussicht. Aktuell bilden Hermann Mertz, Christian Aprill und Marina Barlang den Vorstand. Edith Burkhart, Manuel Schwamm und Marco Schmölz ergänzen diesen. Jörg Kissel ist Jugendwart. Derzeit hat der Verein 156 Mitglieder, davon 44 Kinder und Jugendliche. Die Tendenz ist steigend. 36 Nachwuchsspieler nahmen im Winter 2025/26 am Training in der Halle des Sportparks Dahn teil. Für die kommende Freiluftsaison sind bereits 42 Kinder und Jugendliche zum Training bei den vier Vereinscoaches angemeldet. Ihnen stehen vier vereinsinterne Trainer zur Verfügung. Auch in den Vorstand werden die Jugendlichen durch einen Jugendrat mit einbezogen und können ihre Ideen einbringen.

Für die Medenrunde 2026 hat der TC Erfweiler erstmals zwei U18-Mannschaften im Spielbetrieb der B- und C-Klasse. Dazu kommt ein gemischtes U10-Team mit Jungs und Mädels, die auf dem Kleinfeld (Midcourt) und mit druckreduzierten orangenen Bällen spielen. Erfweiler stellt zudem ein Damen- und ein Herren-40-Team.

Das Sommer-Trainingscamp für Jugendliche, das im Vorjahr innerhalb kürzester Zeit ausgebucht war, soll dieses Jahr wieder angeboten werden. Der Nachwuchs wird dabei ganztags von den Trainern betreut. Neben Tennis stehen auch ein Schwimmbadbesuch, eine Radtour und gemeinsames Essen auf dem Programm.