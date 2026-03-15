Zum Oberliga-Finale setzt es für Nünschweiler zwei klare Niederlagen: ein 1:9 in Wirges und ein 0:10 in Nassau. Der Klassenverbleib stand vorher allerdings schon fest.

Zwei gehörige Packungen gab es zum Saisonabschluss in der Oberliga Südwest für den TTC Nünschweiler. „Die Spannung war ein bisschen raus. Es ging um wenig“, sagte Nünschweilers Henry Wiche hinterher.

Gegen den TTC Wirges gab es am Samstagabend eine 1:9-Packung, gegen den TV Nassau einen Tag später gar ein 0:10. „Rimvydas Martinka hatte Spiele in Litauen, Timo Schultz ist beruflich in Asien unterwegs. Gabriel Sikora haben wir als Nachwuchsspieler die Chance gegeben zu spielen“, erklärte Wiche die personelle Situation. Zusätzlich kam neben Marcel Dohmen als Ersatzspieler noch Rouven Niklas zum Einsatz.

Wiche: Wirges war deutlich motivierter

„Nach den Doppeln haben wir gemerkt, dass Wirges deutlich motivierter war“, stellte Wiche fest, der mit Niklas zum einzigen Erfolg auswärts beim TTC Wirges kam, als die beiden Vincent Schwickert/Luca Schneider in vier Sätzen besiegten. „Für uns ist es schwer, in dieser Halle zu spielen. Wir tun uns da immer extrem schwer“, erklärte Wiche zudem.

Gegen den verbandsweiten Tabellenzweiten TV Nassau, der mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Zsolt-Georg Böhm auflief, fiel die Niederlage tags darauf dann noch höher aus. Am Ende verbuchte Nünschweiler nur drei Satzgewinne. Nach zwei Doppelniederlagen zum Auftakt gewann Dohmen gegen TVN-Top-Spieler Michal Vavra den ersten Satz, verlor dann jedoch deutlich. Wiche hingegen spielte vier enge Sätze gegen Böhm, hatte aber das Nachsehen. Sikora und Niklas bleiben im hinteren Paarkreuz ohne Chancen.

Dahn macht wichtigen Schritt in Sachen Aufstieg

Als erste Mannschaft der Liga hat Nünschweiler nun alle Saisonspiele absolviert, steht derzeit noch auf dem vierten Rang und kann maximal noch auf Platz siebten abfallen. Den Nichtabstieg hat der TTC Nünschweiler jedoch bereits gesichert.

Einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg in die Oberliga Südwest hat der TTC Dahn in der Verbandsoberliga Saar/Pfalz am Samstag gemacht. Der Tabellenführer gewann mit 9:1 zu Hause gegen den TTC Wemmetsweiler. „Wir sind sehr zufrieden, wobei man sagen muss, dass Wemmetsweiler stark ersatzgeschwächt war“, relativierte der Dahner Andy Halinski. Abgesehen von einer Doppelniederlage gewann Dahn alle Spiele. „Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben gut durchgespielt“, sagt Halinski, der vor allem seinen Teamkollegen Berthold Ehrhart für seine Aufholjagd gegen Angriffsspieler Anton Schlosser lobte. Ehrhart lag mit 0:2 und 8:10 im dritten Satz zurück – und gewann doch noch in fünf Sätzen.