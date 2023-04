Am Sonntag, 14. Mai beginnt die Saison im Bergbad Heltersberg.

Karten im Vorverkauf gibt es ab Donnerstag, 11. Mai, im Freibad. Donnerstags und freitags vor dem Saisonstart ist die Kasse von 13 bis 17 Uhr besetzt, samstags von 10 bis 13 Uhr. Wer im vergangenen Jahr eine Saisonkarte besaß, kann seine Karte mitbringen und diese wieder aufladen lassen. Die Verbandsgemeinde weist darauf hin, dass die Vorverkaufstermine genutzt werden sollten, da Saison- und Familienkarten während des Badebetriebs nicht fertiggestellt werden können. Der Erwerb ist auch während des normalen Betriebs möglich, allerdings wird das Ticket erst nach Kassenschluss fertiggestellt.

Mehrfacheintrittskarten aus der Hallenbadsaison in Waldfischbach-Burgalben (zwölf oder 26 Eintritte), die nicht verbraucht wurden, berechtigen auch zum Eintritt ins Bergbad. Ein Einzeleintritt kostet wie bisher 3,50 Euro, Schüler zahlen 2,50, die Saisonkarte kostet für Erwachsene 72, für Jugendliche 42 Euro. Es gibt auch wieder den vergünstigten Abendeintritt für Feierabendschwimmer ab 18 Uhr: Dann reduziert sich der Kartenpreis jeweils um einen Euro.

Das Bergbad ist ab Saisonstart täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, Kassenschluss ist um 20 Uhr. Die Kasse wird nur an den Anfangstagen und in den Ferien vormittags besetzt sein. Karten können danach am Automaten erworben werden.