Nach langer Corona-Zwangspause mal wieder Stimmung auf den Bergbad-Kegelbahnen: So schallte es „Arriba, Arriba, Arriba, was macht der Biber? Holz, Holz, Holz!“ Und das fiel reichlich, denn mit 2718:2644 endete in der DCU-Frauen-Bundesliga das Spiel Keglergilde Heltersberg gegen DKC/81 Hockenheim.

Da die am Rücken verletzte Jennifer Hensel fehlte, musste Heltersberg umstellen. So spielte Janine Wolf nicht auf den Bahnen drei und vier, sondern auf den ersten beiden Bahnen. Für die Jüngste