Premiere auf dem Außengelände der Teufelstischturnhalle. Denn dort soll, so Peter Fischer, einer der Initiatoren vom Turnverein Hinterweidenthal, am Kerwewochenende, Freitag und Samstag, 9. und 10. Oktober, erstmals gerockt werden.

Was in den vergangenen Jahren in der Halle stattfand, wird dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie in den Außenbereich verlegt. Am Freitag spielt dort ab 19.30 (Einlass 18) Uhr die Band Saftwerk. Am Samstag ab 19.30 Uhr sorgt dann BirchTree für Livemusik. „Wir werden dieses Jahr unsere Veranstaltungen unter freiem Himmel durchführen – 500 Plätze gibt es. Sollte es regnen, sorgen wir für eine Überdachung“, versichert Fischer.

Saftwerk ist eine Deutsch-Rock-Band um den Dahner Sänger Markus Eisel. Sie covert Songs unter anderem von Rio Reiser, Westernhagen, Udo Lindenberg, Peter Maffay, Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Rammstein und den Sportfreunde Stiller. Aber auch Hits der Neuen Deutsche Welle gehören zum Repertoire der Band mit Sascha Kleinophorst, Markus Eisel (beide Gesang) Raimund Neuhart, Michael Renner (beide Gitarre), Steffen Schwarzmüller (Keyboard), Patrick Morio (Bass und Christof Kölsch (Schlagzeug).

„BirchTree“ ist eine junge Formation aus der Südwestpfalz. Die fünf Musiker spielen Rockklassiker aber auch Hits aus den aktuellen Charts. Markenzeichen ist die markante Stimme von Sängerin Melanie Wistuba. Zur Band gehören Peter Fischer (Schlagzeug), Christian Bauer (Gitarre), Peter Barthelmes (Bass) und Thomas Vogt (Keyboard und Gesang).

