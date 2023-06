Am frühen Samstagmorgen zwischen 4.15 Uhr und 4.30 Uhr sind im Stadtgebiet insgesamt fünf Autos beschädigt worden. Laut Polizei haben unbekannte Täter jeweils die Außenspiegel der Wagen gewaltsam beschädigt. Die Taten haben sich in der Karolinenstraße und in der Johannesstraße ereignet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.