Sabina Gertrud Schmidt ist auf Jobsuche. Im Pirmasenser Spontaninterview mit Tanja Daub spricht sie über ausbleibende Antworten auf Bewerbungen und warum ihr das nahe geht.

Frau Schmidt, gibt es im Moment ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen?

Ja! Dass so viel Jobs frei sind und keiner arbeiten möchte. Aber wenn man sich wo bewirbt, bekommt man nicht einmal eine Antwort.

Sind Sie gerade in einer solchen Situation?

Ja, weil unsere Firma zugemacht hat. Seit vergangenem Jahr bin ich arbeitslos. Ich schreibe Bewerbungen ohne Ende.

Für Jobs hier in der Region oder auch anderswo?

Nur in Pirmasens, da ich mit dem Auto so weit nicht mehr fahren wollte. Ich werde jetzt 64 Jahre alt. Das ist ein schlechtes Alter für sowas. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr kann.

Und Sie sind ja offenbar auch willig…

... ja, auf jeden Fall. Ich habe noch genug Power. Trotz meiner fast 64 Jahre.

Wie geht es Ihnen damit, dass Sie noch keinen Job gefunden haben?

Es beschäftigt mich, dass gar keine Rückmeldung kommt. Das finde ich sehr schade. Ein Anruf würde reichen, die müssen ja nix schreiben. Aber selbst sowas kommt nicht.

Viele Menschen empfinden das als schlechten Stil.

Man muss kein Schreiben aufsetzen. Eine E-Mail würde auch reichen. Ich habe mich ja auch viel über das Internet beworben. Da kommt Nullkommanull. Die lesen das Alter und das war es. Man wird als alte Frau abgestempelt.

Aus welcher Branche kommen Sie denn?

Ich war im Verkauf tätig, aber das machen meine Nerven nicht mehr mit. Produktion oder so hätte mir schon gefallen.

Und was tun Sie jetzt?

Im Moment bin ich an einem Punkt, dass ich gar nichts mehr mache. Ich gehe in neun Monaten in Rente.

Da haben Sie wahrscheinlich auch den Mut verloren …

Eigentlich schon! Wenn ich jetzt in Rente gehe, suche ich mir einen Minijob. Das kriegt man eher.

Sind Sie sehr enttäuscht, dass alles andere nicht geklappt hat?

Ich war richtig unten – wegen der fehlenden Rückmeldungen. Da war ich sehr traurig. Man schaut ja auch immer im Briefkasten, ob was gekommen ist oder nicht. Ich möchte nicht auf mein Alter reduziert werden.

Das Alter ist nur eine Zahl im Personalausweis!

Das finde ich auch. Wenn es nur für ein Jahr gewesen wäre …

Können Sie sich trotzdem mit der anstehenden Rente arrangieren?

Ja, weil ich dann mehr Geld habe als jetzt. Ich habe immer gearbeitet. Und wenn man immer gearbeitet hat, und auf einmal will einen niemand mehr: Das ist für mich richtig schlimm. Zum Glück habe ich meine Tochter. Sie schleift mich überall mit hin, sonst würde mir die Decke auf den Kopf fallen.