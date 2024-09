Nachdem das Pfälzer Eck in Pirmasens vor drei Jahren seine Türen geschlossen hat und ein vietnamesischer Gastronom die Räumlichkeiten in der Fahrstraße 15 kurzzeitig als Restaurant genutzt hat, soll es dort in gut zwei Wochen weitergehen. Der Syrer Homam Alzokani plant dort die zweite Filiale seines Fast-Food-Restaurants „Saar-Chef“, das in Saarbrücken bereits gut angelaufen ist.

Derzeit laufen im ehemaligen „Pfälzer Eck“ noch die letzten Renovierungsarbeiten. Die Lüftungsanlage muss noch ausgetauscht werden, während die neue Theke sowie neue Tische und Stühle bereits bereitstehen. Am 1. September ist Alzokani offiziell Mieter der Räumlichkeiten in der Fahrstraße, Ecke Maria-Theresien-Straße, geworden. In knapp zwei Wochen sollen dort nach der offiziellen Eröffnung orientalische Spezialitäten angeboten werden. „Ich komme aus einer Gastronomen-Familie. In meinem Heimatland Syrien hatten wir ein Restaurant als Familienbetrieb und das 14 Jahre lang. Als ich 2016 nach Deutschland gekommen und nach Saarbrücken gezogen bin, habe ich mich dort mit einem Restaurant selbstständig gemacht. Nun soll in Pirmasens die zweite Filiale folgen“, erklärt der gebürtige Syrer.

Anbieten will er in Zukunft Reisgerichte mit Lammfleisch, Falafel und diverse Grillspezialitäten. Auch Hummus, Salate, Sandwiches oder Fischgerichte werden laut Alzokani auf der Speisekarte stehen. An seinem Stammsitz in Saarbrücken verfügt der Gastronom über fünf Angestellte, den Restaurantbetrieb in Pirmasens, zu dem er täglich von Saarbrücken aus pendeln will, will er zunächst allein stemmen. „Ich koche alles selbst und frisch und mache derzeit Werbung in den sozialen Netzwerken. Wenn alles gut läuft, werde ich natürlich Leute anstellen, die mir helfen. In Saarbrücken läuft alles schon sehr gut, ich hoffe, dass das in Pirmasens auch einmal der Fall sein wird“, sagt er.