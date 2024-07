In der Pirmasenser City-Star-Jugendherberge sorgt eine engagierte junge Frau dafür, dass Kindergeburtstage und Ferienprogramme unvergesslich werden. Mit viel Herz und Kreativität bietet sie den kleinen Gästen spannende Erlebnisse.

Zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren hat Sümeyye Yildirim, die in der Pirmasenser City-Star-Jugendherberge seit anderthalb Jahren unter anderem im Bistro arbeitet. In den Sommerferien hat sie die ersten drei Wochen frei, danach hat sie ihre Schicht angepasst und wechselt sich zuhause mit der Betreuung der Kinder mit ihrem Mann ab. „Meistens mache ich die Spätschicht von 15 bis 23 Uhr, das klappt dann ganz gut“, sagt sie. In der Mitte der großen Ferien sei in der Jugendherberge besonders viel los, sagt sie – dann, wenn alle Bundesländer zeitgleich Ferien haben. Im Bistro reicht sie den Feriengästen dann Speisen und Getränke und bereitet das Essen vor.

Die junge Frau koordiniert aber auch die Veranstaltungen in der Jugendherberge und bereitet hierfür die jeweiligen Räumlichkeiten vor. Schulklassen oder Firmen und Vereine kommen unter dem Jahr und nutzen unsere Tagungsräume, einheimische Familien feiern Geburtstage im Indoorspielplatz und Auswärtige verbringen ihren ganzen Urlaub in der Jugendherberge. „Ich kümmere mich aber besonders gerne um die Kindergeburtstage, die bei uns im Haus gefeiert werden können. Je nachdem, was von den Eltern gebucht wird, fallen verschiedene Sachen an. Es gibt diverse Programme, wie Rittergeburtstage oder Prinzessinnengeburtstage etwa, aber auch Getränke und Kuchen für die Geburtstagsgäste müssen vorbereitet werden. Meistens essen die Geburtstagskinder mit ihren Gästen zum Abschluss der Feier hier noch zu Abend“, sagt die 29-Jährige. Für die altersgerechten Spieleprogramme bei den Kindergeburtstagen überlegt sich Yildirim regelmäßig etwas Neues, meistens werde von Eltern und Kindern allerdings die Schatzsuche favorisiert. „Das ist etwas, was eigentlich Kinder jeden Alters begeistern kann, auch noch Grundschulkinder“, sagt sie. Da in der City-Star-Jugendherberge nur Kindergeburtstage drinnen gefeiert werden kann, sei im Herbst und Winter dort am meisten los. Ansonsten entwirft Yildirim auch Familienprogramme von Freitag bis Sonntag. „Hinzu kommen verschiedene Veranstaltungen zu Halloween oder Fasching oder Events im Advent“, erklärt die Mitarbeiterin der Jugendherberge weiter.