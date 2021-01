Die Inzidenzwerte bleiben auf vergleichsweise niedrigem Niveau, doch hat das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona zu vermelden. 17 weitere Menschen haben sich in der Südwestpfalz infiziert. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz von 49,6 in der Gefahrenstufe orange ein. Pirmasens (57,2) befindet sich in der Alarmstufe rot, Zweibrücken (40,9) in orange. Eine Frau zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Hauenstein sowie ein Mann zwischen 85 und 95 Jahren aus dem Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen starben mit Corona. Im Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens wurden zwei Mitarbeiter positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Im Haus Edelberg sowie im Haus Gräfenstein in Rodalben wurde jeweils ein Bewohner positiv getestet.

201 aktive Fälle

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz 201 Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben 69 in Pirmasens, 26 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 5, Hauenstein 7, Pirmasens-Land 6, Rodalben 59, Thaleischweiler-Wallhalben 8, Waldfischbach-Burgalben 14 und Zweibrücken-Land 7. Insgesamt wurden bis dato 2693 Personen positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 98 Personen mit Corona verstorben.