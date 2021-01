Die gute Nachricht vorweg: In der Südwestpfalz sind Stand Dienstag, 11 Uhr, nur noch 356 bestätigte Covid-19-Fälle aktiv, 52 weniger als am Vortag, 99 weniger als zu Wochenbeginn. Allerdings vermeldet das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung erneut mehrere Todesfälle: Verstorben sind drei Bewohner aus dem Wecare Pflegezentrum in der Steinstraße in Pirmasens. Zwei Männer verstarben an Covid-19, eine Frau mit der Infektion. Sie waren zwischen 70 und 85 Jahre alt. Ebenfalls an den Folgen der Erkrankung ist ein Mann zwischen 80 und 85 Jahren im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben verstorben. Weiterhin verstarben eine Frau aus Pirmasens und eine Frau aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, die zwischen 75 und 95 Jahren alt waren. Das Gesundheitsamt hat für die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie den Landkreis am Dienstag 26 weitere Covid-19-Fälle registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 120 in der Risikostufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Städte Pirmasens (149) in rot und Zweibrücken (49,7) in orange.

Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben und im Seniorenwohnheim Johanna Stein in Pirmasens liegen für jeweils drei Personen ein positive Testergebnisse vor. Das Gesundheitsamt ermittelt die Infektionsketten und Kontaktpersonen der weiteren Fälle. Um gerade auch Infektionsgeschehen in den besonders betroffenen Pflege- und Senioreneinrichtungen einzudämmen, wird laut Kreisverwaltung mit Hochdruck daran gearbeitet, Bewohner und Mitarbeiter gegen das neuartige Coronavirus zu impfen. Der Schutz für Bewohner und Mitarbeiter dieser Einrichtungen werde vor allem durch eine hohe Impfbereitschaft erreicht.