Tennis ist eine der wenigen Sportarten, die man in Rheinland-Pfalz auch im Teil-Lockdown noch betreiben darf – allerdings nur im Freien und als Einzel, von Familiendoppeln mal abgesehen. Die RHEINPFALZ sprach mit den Vereinen und Pächtern, die in der Südwestpfalz ihre Tennishallen schließen mussten. Sie äußern finanzielle Bedenken und bekunden ihr Unverständnis fürs Indoor-Verbot.

„Wir waren entsetzt und maßlos enttäuscht, als wir gehört haben, dass wir im November unsere Tennishalle wieder schließen müssen“, erzählt Michael Pfirrmann, einer der Vorsitzenden des TC Rot-Weiß Pirmasens . Ein Verbot des Doppelspiels in der Halle hätte er noch halbwegs nachvollziehen können, doch gegen ein Tennis-Einzel spreche rational betrachtet gar nichts: „So schlimm die Pandemie ist und bei allem Verständnis dafür, dass man harte Maßnahmen ergreifen muss, ist es nicht nachvollziehbar, warum nicht einer auf der einen Seite des Netzes und der andere mit großem Abstand auf der anderen Seite spielt.“ Es sei doch wichtig, in dieser Zeit wenigstens ein bisschen Sport zu treiben – „sonst bekommt man ja Depressionen“. Der TC Rot-Weiß habe ein gutes Hygienekonzept. Keine Option sei es, wie vom Verband angeregt, die bereits winterfest gemachten Freiplätze am Haseneck wieder zu öffnen.

Nur im Freien

Beim TC Erlenbrunn kann man dagegen weiterhin im Freien spielen – ein Angebot, das die Mitglieder insbesondere nach dem Hallen-Verbot auch nutzen. Der TCE organisiert zudem seit 26. Oktober den Spielbetrieb auf den drei Tennis-Hallenplätzen im Sportpark Dahn, dessen Besitzer derzeit einen neuen Pächter für die Gastronomie sucht. Vorwiegend TCE-Mitglieder spielen in der Dahner Halle. Dass nun nach nur einer Woche Hallentraining die Corona-Bremse kam, obwohl die Hygienekonzepte funktionieren, kann der Sportliche Leiter des TCE, Bernd Winkmann, nicht verstehen: „Es fühlt sich wie Willkür an, wenn man in Rheinland-Pfalz nicht in der Halle Tennis spielen darf, in den benachbarten Bundesländern Baden-Württemberg und Saarland dagegen schon. Jetzt liegt alles für vier Wochen brach.“ Finanzielle Verluste mache der Verein nicht, da er ja, wenn in der in Privatbesitz befindlichen Halle gespielt wird, „auch keinen Gewinn“ mache. Abgesagt wurden auch die im November und am ersten Dezember-Wochenende in Dahn vorgesehenen Spiele der Hallen-Mannschaftsrunde des Verbands.

Entschädigung?

Der TC Weiß-Blau Zweibrücken nennt auf seiner Anlage an der Hofenfelsstraße auch eine Halle mit zwei Plätzen sein Eigen. Die Weiß-Blauen verfügen zudem noch über zwei grüne Allwetterplätze, auf denen man Einzel oder Doppel mit Teilnehmern aus maximal zwei Hausständen spielen darf. Die 12. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz sei für den Verein „keine gute Nachricht“ gewesen, sagt Vereinschef Joachim Benoit und fügt hinzu: „Die Mitglieder, die ein Tennis-Abo für die Wintersaison 2020/21 gebucht haben, wollen sicher für die ausgefallenen Stunden entschädigt werden.“ Der Sportbund Pfalz habe, so Benoit, eine finanzielle Entschädigung für den Ausfall der Tennisstunden in Aussicht gestellt. „Mal sehen, ob auch was dabei herauskommt“, zeigt sich Benoit da noch skeptisch. Laut Asmus Kaufmann vom Sportbund Pfalz können ausgefallene Stunden bei Schließung der Halle aber nicht erstattet werden. Mögliche Gelder gebe es nur für Vereine, die in Existenznot geraten sind und dann einen Antrag über das Programm „Soforthilfe für Vereine in Not“ stellen.

Verband will Gleichbehandlung

Geschlossen ist neben den Tennishallen in Münchweiler und im Pirmasenser Stadtteil Schachen auch die Drei-Feld-Halle der Tennishalle in Zweibrücken-Niederauerbach. „Auf den Außenplätzen könnte bei guter Witterung weiter in Zweiergruppen gespielt werden“, informiert Dieter Schliessmeyer, der Sportwart des TC 1987 Zweibrücken . „Ansonsten müssen wir jetzt einfach den Monat November abwarten und dann sehen, wie es im Dezember mit der Hallennutzung weitergeht.“

Der Tennisverband Rheinland-Pfalz kündigte am Montag an, „mit Staatskanzlei, Innenministerium und Gesundheitsamt in Kontakt zu treten, um eine Gleichbehandlung mit anderen Bundesländern zu erwirken“.