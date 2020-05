Bis Dienstagmittag ist dem Gesundheitsamt Südwestpfalz kein weiterer Fall einer Corona-Infektion mitgeteilt worden. Insgesamt wurden bislang 173 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Davon gelten 166 genesen. Vier positiv getestete Personen sind gestorben, drei gelten noch als infiziert. Zwei aktiv Infizierte gibt es in Zweibrücken, einer davon wird im Krankenhaus beatmet. In Pirmasens ist ein achtjähriges Kind mit dem Virus infiziert. Die Infektion war am Sonntag gemeldet worden. Landrätin Susanne Ganster hatte am Montag im Kreistag darüber informiert, dass in der Südwestpfalz erstmals ein Kind betroffen sei. Wie Kreissprecher Thorsten Höh am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Kind um einen achtjährigen Jungen, der schulpflichtig ist. Wie sein älterer Bruder gehöre er aber einer Klassenstufe an, die derzeit nicht in der Schule unterrichtet wird. Der Junge ist mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne. Wo er sich infiziert hat, ist noch nicht ermittelt. In der Regel infizieren sich Kinder seltener mit dem Coronavirus. Der Anteil der unter Zehnjährigen an der Gesamtinfektionszahl liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 1,8 Prozent.