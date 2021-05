Einen grausigen Fund meldet die Polizei. Am Samstagmorgen hat den Angaben zufolge eine Spaziergängerin in der Nähe von Saalstadt (Kreis Südwestpfalz), von Harsberg kommend neben der Landesstraße 473, drei tote Hundewelpen in einem Gebüsch gefunden. Die Bichon-Frisé-Welpen seien bereits einige Wochen alt gewesen. Hinweise auf die Todesursache waren vor Ort für die hinzugerufene Polizei nicht erkennbar. Äußerlich seien die Tiere unversehrt gewesen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Pirmasens geführt. Wer Hinweise zur Sache oder zur Herkunft der Welpen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.