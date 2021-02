Das Gesundheitsamt informierte am Donnerstag über sechs weitere bestätigte Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 34,8 in der Warnstufe gelb ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht Pirmasens (42,3) in der Gefahrenstufe orange. Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 8,8 unterhalb der Warnstufe. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 122 bestätigte positive Fälle aktiv, fünf mehr als am Vortag.