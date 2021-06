In Pirmasens hat das Gesundheitsamt am Mittwoch einen neuen Corona-Fall registriert. In der Südwestpfalz leben den Angaben der Kreisverwaltung zufolge nun nur noch 19 Menschen, bei denen aktuell ein Covid-19-Fall bestätigt ist. Am Tag zuvor waren es noch 20 Personen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet folgende Inzidenzwerte: Landkreis: 0,0, Pirmasens 2,5 und Zweibrücken 2,9. Von den betroffenen Personen leben vier in Pirmasens, 14 in Zweibrücken und eine in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben 1. Gestern wurden 624 Bürger im Impfzentrum in Pirmasens gegen SARS-CoV-2 geimpft, wovon 198 Bürger ihre erste und 426 bereits ihre zweite Impfung erhielten.