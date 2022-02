Fasching, Fasnacht oder Karneval? Wie auch immer: Die fünfte Jahreszeit fällt mehr oder weniger dem Coronavirus zum Opfer. Einige Südwestpfälzer Narren haben sich überlegt, wie sie dem trotzen können. Im Dahner Tal gibt es drei Spaßvögel, die gezeigt haben, dass sie auch ernst können. Diese und weitere Nachrichten aus der Südwestpfalz hier im Überblick.

Gummere, Gelleriewe und Grumbeersupp – am Montag ist Tag der Muttersprache. Grund genug rauszufinden, was die Zweibrücker von Dialekten halten. Was passiert, wenn’s dimmelt. Wer etwas uff de Appel krieht. Und warum bestimmt kaum einer weiß, was es Schäftsche im Klo ist.

Kraft, Konzentration und Durchhaltevermögen benötigten die Kandidaten der Sat.1 Sendung „The Biggest Loser – Leben leicht gemacht“ in dieser Woche vor allem bei der Challenge. Um den Gewichtsbonus zu erhalten, musste der Pirmasenser Sven Knieriemen alle Kraftreserven mobilisieren.

Um das Mobilisieren geht es auch Oliver Vafiadis und Karl Schütz. Die beiden wollen zeigen, dass sich Fasnachter nicht von einer Pandemie unterkriegen lassen. Sie planen deshalb für Faschingssonntag eine „Gute-Laune-Fahrt“ durch Pirmasens – ein kleiner, aber feiner Fahrzeugkorso. Und ein Zweibrücker Verein plant einen 30 Kilometer langen Umzug durch die Stadt, einige Vororte und Contwig.

Drei Spaßvögel aus dem Dahner Tal können auch ernst: Oliver Betzer, Christian Chini und Jürgen Nagel griffen in ihrem „Nachtcafé Felsenland“ das Thema Ärzteversorgung auf. Verbandsbürgermeister Michael Zwick, der im Publikum saß, steuerte den aktuellen Stand in Sachen Medizinisches Versorgungszentrum bei.

Umgestürzte Bäume, eine gesperrte Straße, ein durchtrenntes Telefonkabel: Sturmtief Zeynep hat der Polizei einige Einsätze beschert.

Seit Freitag greifen erste Lockerungen im Kampf gegen die Pandemie. Wir haben mal bei Passanten und Händlern nachgefragt, wie sie diese Schritte beurteilen.

Die Rodalber Marienapotheke ist die erste Apotheke im Landkreis, die gegen das Coronavirus impfen wird. Warum sich Inhaberin Silvia Röder entschieden hat, trotz zunehmender Impfmüdigkeit zur Spritze zu greifen, hat sie uns erzählt.

Schrei vor Glück! Gut, die Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Wallhalben ist nicht Zalando und nicht Amazon. Aber sie will digital so fit werden, dass die Verwaltungsangelegenheiten digital so einfach erledigt werden können wie im Internet einkaufen.