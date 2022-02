Bevor es ins Wochenende geht noch schnell einen Blick auf das Tagesgeschehen in der Südwestpfalz. Wer gerne Burger isst oder Kunde bei der VR-Bank Südwestpfalz ist, sollte dringend weiterlesen. Für alle anderen sind hoffentlich auch spannende, informative und interessante Artikel dabei.

Die VR-Bank Südwestpfalz dünnt ihr Filialnetz weiter aus. Betroffen ist vor allem das Zweibrücker Land, aber auch der Standort Bitscherstraße in Pirmasens. Vielerorts ersetzen Automaten und Kabinen die klassischen Schalter.

Ein Gericht, das sich seit Jahren steigender Beliebtheit auch abseits der großen Fastfood-Ketten erfreut, ist der Burger. Zwei Brüder aus Blieskastel verkaufen ihre selbstgemachten Burger mit regionalen Zutaten nun auch in der Südwestpfalz. Dienstags in Pirmasens sowie donnerstags und freitags in Zweibrücken. Das Geschäft läuft gut.

Wer viel isst, sollte auch Sport treiben. Wer will, kann sich ein Beispiel an Gerd Schell nehmen. Es gibt gewiss nur ganz wenige Fußballer in der Südwestpfalz, die so viele Spiele wie er in den Beinen haben. Am Sonntag wird er 60 – für ihn noch lange kein Grund, mit dem Kicken aufzuhören.

Nach der ersten Planung hätte die Gemeinde Lemberg 100.000 Euro für den Neubau des Bauhofs zahlen sollen. Jetzt zahlt sie zehnmal so viel.

Weil die Höheinöder befürchten, dass jeder Mobilfunkanbieter einen eigenen Sendeturm bauen will, haben sie erst einmal Nein gesagt und fordern eine Bündelung. Mehrere Anbieter sollen einen Sendeturm gemeinsam nutzen.

Immer häufiger möchten Firmen auf Feldern und wiesen große Sonnenstromanlagen bauen. Jetzt auch in der Nähe von Contwig.

Um die denkmalgeschützte Villa Schwinn in der Zweibrücker Innenstadt gab es drei Jahre Streit. Jetzt ist sie verkauft. Der neue Besitzer hat gleich zwei neue Firmen gegründet.

Dass es das Metal-Festival „Sicking High Rock“ bei Weselberg gibt, beruht auf einem großen Zufall. So sagt es Matthias „Luly“ Walz im Interview. Um fliegende Kuchen und eklige Klos geht es auch.