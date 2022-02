Die Störche sind zurück und ins Contwiger Freibad geht’s bald per QR-Code. Dafür gibt es Streit um Zahlen und Seilrutschen. Und dann wäre da noch die Dauerbaustelle auf der B 10 bei Pirmasens. Hier diese und weitere Nachrichten für die Südwestpfalz im Überblick.

Alle Vogelfreunde in der Südwestpfalz können sich freuen: Die ersten Störche sind zurück. Nicht ganz so erfreulich ist, dass sich Betrüger in der Südwestpfalz als Polizisten ausgegeben haben. Die Polizei reagiert darauf mit einem ungewöhnlichen Ratschlag.

Wer auf der B10 unterwegs ist, kennt die Dauerbaustelle rund um den Fehrbachtunnel bei Pirmasens aus leidvoller Erfahrung. Hier haben am Montag die Bauarbeiter ihre Winterpause beendet. Die Baustelle, die eigentlich schon letztes Jahr fertig sein sollte, dauert nun voraussichtlich bis April. Wir haben uns auch mal angeschaut, warum dort im vergangenen Jahr fast kein Monat ohne Sperrung verging. Hier geht es zur Baustellenchronolgie rund um den Fehrbachtunnel.

Im Zweibrücker Stadtteil Oberauerbach gibt es Streit um eine Seilrutsche. Ein Anwohner erklärt, was ihn stört. Rückendeckung bekommt er von einem Mann aus dem Beckerswäldchen. Auch in Leimen geht es um einen Spielplatz. Dort entsteht ein Abenteuerspielplatz, der schon länger geplant war, für den aber immer das Geld fehlte. Jetzt ist nicht nur Geld da, auch die Grundgerüste der ersten Spielgeräte stehen schon auf dem Gelände und wie die Unterstützung von Kita-Kindern in Bruchweiler-Bärenbach für Flutopfer zu einer besonderen Verbindung geführt hat, steht hier.

Bis zur Eröffnung der Badesaison dauert es zwar noch ein bisschen, aber ins Contwiger Freibad kommt man bald per QR-Code.

Einmal mehr hat Pirmasens am Montag Abend einen hoch defizitären Haushalt verabschiedet. Im Stadtrat kam es zum verbalen Schlagabtausch mit der Aufsichtsbehörde. Außerdem verhinderte die SPD, dass ein AfD-Politiker bestimmte Posten übernehmen darf.

Seinen Skulpturen begegnet man in Zweibrücken überall: Der Künstler und einstige Lehrer am Hofenfels-Gymasium Gernot Waldner wird 80 Jahre alt.

Funfact zum Schluss: In Pirmasens gibt es nur eine Bundestagsabgeordnete, aber drei Wahlkreisbüros, in denen treue Parteisoldaten beschäftigt werden.