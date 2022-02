Der Themenmix reicht heute vom medizinischen Bereich bis zum Fachkräftemangel und zur Unwetterwarnung. Und Corona hat ein Opfer im Kulturleben der Südwestpfalz gefordert. Diese und weitere Nachrichten für die Südwestpfalz im Überblick.

Achtung: Für die Nacht auf Freitag gibt es wieder eine Unwetterwarnung. Die Stadt Zweibrücken empfiehlt: den gesunden Menschenverstand einschalten.

Aus dem Bereich der medizinischen Versorgung haben wir heute mehrere Lesetipps:

Mit pochenden Schmerzen im vereiterten Daumen wurde eine Frau aus Clausen bei Krankenhäusern vorstellig. Bis ihr geholfen wurde, vergingen Stunden.

Ein Arzt aus Zweibrücken ärgert sich darüber, dass Leute einen Termin zum Impfen ausmachen, dann aber nicht kommen.

Karin Dahler ist neue Pflegedirektorin am Städtischen Krankenhaus in Pirmasens. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Fusion der beiden Krankenhäuser in Pirmasens und Rodalben.

Themenwechsel: Im Wald bei Lemberg beim Aussichtspunkt Langmühle soll noch in diesem Jahr eine ganz besondere Schutzhütte gebaut werden.

Die 4000 Landfrauen in der Südwestpfalz und im Kreis Kaiserslautern haben eine neue Kreisgeschäftsführerin: Anna Brunner aus Reifenberg.

Und dann wäre da noch ein Corona-Opfer aus dem Kulturleben: Nach nur sechs Jahren hat sich das Pirmasenser Jazz-Quartett Extra Vergine aufgelöst. Der Gruppe fehlen in der Pandemie die Zukunftsperspektiven.

Von Pirmasens aus betreut Nagarro weltweit Unternehmen bei ihrer Digitalisierung auf Basis von SAP und Microsoft. Was der IT-Dienstleister sich einfallen gelassen hat, um in der Region bekannter zu werden, lesen Sie hier.

2022 sind keine größeren Straßenbauprojekte auf den Autobahnen in der Südwestpfalz geplant. Allerdings ist für 2024 eine grundhafte Erneuerung der A8 zwischen Contwig und Pirmasens vorgesehen.

So wie’s aussieht, kauft die Stadt Zweibrücken 22 neue Sirenen. Das ist ihr eine halbe Million Euro wert.