Die Eltern von Krippen- und Hortkindern sollen weiterhin finanziell entlastet werden. Das hat der Kreisvorstand beschlossen. Wegen der andauernden Corona-Krise entfallen in den Kindertagesstätten im Landkreis Südwestpfalz weiterhin alle regulären Betreuungsangebote. Eltern können lediglich eine Notfallbetreuung in Anspruch nehmen. Darüber hinaus werden Kinder nicht in den Kitas betreut. Bereits im April hat der Landkreis die anteiligen Elternbeiträge der Krippen- und Hortbeiträge in Höhe von rund 33.000 Euro übernommen. Müssen die Kindertagesstätten auch im Mai weiter geschlossen bleiben, entlastet der Landkreis die Eltern der U2- und Hortkinder weiterhin durch die Übernahme der Beiträge.