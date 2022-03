Pirmasens, Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz haben mehrfach betont, dass sie enger kooperieren wollen – nicht zuletzt um eine drohende Einkreisung der beiden Städte abzuwenden. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat den Kommunen nun eine Förderung von rund 667.000 Euro für die Umsetzung des Modellvorhabens zur interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) Südwestpfalz bewilligt. Das Modellvorhaben dient der Schaffung von zukunftsfesten und nachhaltigen Kommunal- und Verwaltungsstrukturen im digitalen Bereich über Gemeindegrenzen hinweg, heißt es seitens des Innenministeriums. „Kooperation und Digitalisierung sind zwei wesentliche Schlüssel, um Verwaltungsdienstleistungen effizient und zukunftsfest anzubieten“, sagte Innenminister Lewentz. Wichtig sei, dass eine Kultur des Miteinanders entstehe. Wenn bei künftigen Projekten zuerst gefragt werde, ob das auch gemeinsam gehe, „dann war das Projekt definitiv ein Erfolg“. Das IKZ-Projekt ist eines von insgesamt drei Modellprojekten. Weitere Modellvorhaben laufen bereits in der Vorderpfalz (die Städte Speyer und Frankenthal mit dem Rhein-Pfalz-Kreis) und in Eifel-Mosel-Hunsrück (Landkreise Cochem-Zell, Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich). Insgesamt stehen den teilnehmenden Kommunen rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel des Modellprojekts ist die Übertragbarkeit auf andere Kooperationspartner oder Kommunen in Rheinland-Pfalz.