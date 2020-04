Nicht erhöht hat sich am Dienstag laut Kreisverwaltung (Stand: 11.47 Uhr) in der Südwestpfalz die Anzahl derer, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Damit bleibt es bei insgesamt 154 Menschen im Bereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Über Ostern hatte es einen Anstieg gegeben: Von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag registrierte die Kreisverwaltung 25 neue Infektionen in Pirmasens, Zweibrücken und im Landkreis.

Die insgesamt 154 bestätigten Fälle verteilen sich auf die Städte Pirmasens (26) und Zweibrücken (34) sowie auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (20), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (30), Waldfischbach-Burgalben (10) und Zweibrücken-Land (12). Von den positiv Getesteten sind bis Dienstag 61 Personen genesen. Weitere 269 Kontaktpersonen konnten ihre Quarantäne beenden. Bislang sind zwei Menschen mit Corona-Infektion gestorben, davon ein Infizierter an einer anderen Todesursache.

Am Dienstagvormittag standen vorläufig 29 Termine aus 49 Anrufen für das Testzentrum in Höhfröschen am Dienstag fest. Wer Krankheitssymptome entwickelt, sollte sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, bei der Kreis-Hotline 06331/809-750 oder der landesweiten Hotline 0800/9900400 melden.

