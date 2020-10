So hatten sich die drei Südwestpfälzer das sicher nicht vorgestellt. Was zunächst nach einem lukrativen Geschäft aussah, entpuppte sich als ein dreister Betrug, der die Geschädigten teuer zu stehen kam.

Auf der Suche nach Investmentmöglichkeiten seien die Anleger auf ein vermeintlich lukratives Angebot aufmerksam geworden, teilt das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Geködert über Internetanzeigen in Sozialen Medien hätten vermeintliche Investment-Manager auf gefälschten Internetseiten Renditen von monatlich bis zu 30 Prozent angeboten. Die Seiten waren laut Polizei hochprofessionell gestaltet. Nach einer Anmeldung auf der Plattform habe sich telefonisch ein vermeintlicher Berater gemeldet und „kompetent“ verschiedene Geldanlagemöglichkeiten vorgestellt. Offenbar mit Erfolg.

Anzahlungen von wenigen hundert Euro

Zunächst zahlten die Anleger wenige hundert Euro ein. Nachdem sie sich auf der Internetplattform einloggten, konnten sie dann mitverfolgen, wie ihr Geld „arbeitete“ und wie es sich augenscheinlich erfolgreich vermehrte. Tatsächlich habe jedoch nie ein Handel stattgefunden. Die Polizei ist sicher: Alle Angaben und Zahlen waren vorgetäuscht. Es folgten kleinere „Gewinnauszahlungen“. Dabei dürfte es sich allerdings um das Geld handeln, das die Anleger zuvor selbst eingezahlt hatten.

Die Geschädigten aus dem Kreis Südwestpfalz stehen in keinem Bezug zueinander. Die Taten ereigneten sich laut Polizei teils schon im vergangenen Jahr, teils in diesem. Unabhängig voneinander schöpften die drei Südwestpfälzer Vertrauen und investierten weiteres Kapital und höhere Summen, teilweise über ein halbes Jahr hinweg. Die Polizei vermutetet, dass sie das Geld auf Konten sogenannter Finanzagenten einzahlten. Diese leiten das Geld auf ein anderes Konto um, von dort wieder auf ein anderes und so weiter – über den gesamten Globus hinweg.

Auszahlungen bleiben aus

Allerdings blieben die Auszahlungen aus. Die Opfer reklamierten, wurden aber hingehalten oder sollten erst noch angebliche Steuern nachzahlen. Der Betrug flog auf. Die Internetseiten waren plötzlich nicht mehr erreichbar. „Die Drahtzieher sitzen vermutlich im Ausland, weshalb sich die Ermittlungen besonders schwierig gestalten“, sagt Bernhard Christian Erfort, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Hoffnung, dass die Opfer ihr Geld wiedersehen hat der Beamte nicht: „Die Täter sind professionell organisiert. Sie agieren international und verstehen es, ihre Spuren zu verschleiern.“