Der Grünen Kreisverband Südwestpfalz fordert, den Wahlhelfern bei der Landtagswahl am 14. März freiwillige Corona-Schnelltests vor Antritt des Wahlhelferdienstes zu ermöglichen. Das schreiben die Kommunalpolitiker in einem Brief an den Kreiswahlleiter, den Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Die Grünen wollen dafür geschultes Personal vor der Öffnung der Wahllokale in jedes Wahllokal senden. Wenn bis dahin die Zulassung ausreichend sensitiver und sensibler Selbsttests erfolgt sei, könnten auch Sets zur freiwilligen Selbsttestung zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus halten die Grünen es für geboten, allen Wahlhelfern die Möglichkeit zu einer freiwilligen Nachtestung nach fünf Tagen zu geben, damit sie ihre Umgebung im Falle einer Ansteckung schützen können und nicht zuletzt eine Ansteckung im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Verpflichtung nachweisen können. Die Grünen verweisen darauf, dass aus verfassungsrechtlich nachvollziehbaren Gründen die Landtagswahl auch als Präsenzwahl in den Wahllokalen stattfindet müsse. Allerdings müssten Infektionsrisiken für Wähler und Wahlhelfer möglichst reduziert werden.