Schlagartig hat sich die Anzahl der Corona-Opfer in der Südwestpfalz vermehrt. Das Gesundheitsamt informierte am Dienstag über gleich fünf Todesopfer.„Heute ist ein schwarzer Tag im Verlauf der Corona-Pandemie. Wir beklagen heute fünf Verstorbene, deren Angehörigen ich mein herzliches Beileid ausspreche“, sagt Landrätin Susanne Ganster (CDU).

Aufgrund der Meldeketten liege nun die Information über vier Todesfälle im Haus Bethesda seit Samstag vor. Drei zuvor am Virus erkrankte Bewohner starben mit Corona an einer anderen Todesursache. Eine Person erlag ihrer Corona-Erkrankung. Zudem forderte die Krankheit in Pirmasens ein weiteres Todesopfer. Die Frau im Alter zwischen 85 und 90 Jahren verstarb laut Kreisverwaltung an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung. Bislang sind in der Südwestpfalz damit 20 Personen mit einer Corona-Infektion ums Leben gekommen.

Aktuell sind in der Südwestpfalz 274 bestätigte positive Fälle aktiv, 54 weniger als am Vortag.

