In der Südwestpfalz ist erstmals eine mutierte Version des Coronavirus aufgetreten. Das hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt. Am Freitag hat ein Labor in Würzburg den ersten Fall eines mutierten Virus in der Region bestätigt. Getestet wurde der zwischen 30 und 40 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz den Angaben zufolge bereits am 22. Januar. Sein positives Testergebnis vom 25. Januar wurde den aktuell gültigen Vorgaben folgend im Nachgang sequenziert und dabei die britische Variante B.1.1.7 identifiziert, heißt es seitens der Kreisverwaltung.

Am Freitag teilte die Kreisverwaltung zudem mit, dass sich in der Südwestpfalz 15 weitere Covid-19-Fälle bestätigt haben. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 54,8 nun in der Alarmstufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Stadt Pirmasens (64,6) ebenfalls in rot. Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 14,6 unterhalb der Warnstufe. Im Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens wurden zwei Bewohner und ein Mitarbeiter positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Im Haus Moosalb in Waldfischbach wurde ein Bewohner positiv getestet.