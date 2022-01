Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch zwar weniger neue Corona-Infektionen in der Südwestpfalz gemeldet als in den Vortagen, aber dafür sind wieder zwei Einrichtungen betroffen: Im Haus Bethanien wurden drei weitere Bewohnerinnen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. An der Grundschule Matzenberg in Pirmasens liegt für Schüler einer Klasse ein positives PCR-Testergebnis sowie ein positiver Schnelltest und damit für die betroffene Klasse ein relevantes Ausbruchsgeschehen vor. Daher muss die ganze Klasse in Quarantäne. Den Mitschülern ist es laut Gesundheitsamt aber möglich, sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. Insgesamt haben sich in der Region seit dem Vortag 53 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 177 (Landkreis), 222 (Pirmasens) sowie 229 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 2,68. Die Kreisverwaltung korrigiert zudem ihre Statistik: Ein Fall, der für die Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land am 8. Januar doppelt gemeldet wurde, musste gelöscht werden. Aktuell sind in der Südwestpfalz 606 bestätigte positive Fälle aktiv, 15 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 154 und in Zweibrücken 135. So sieht die Lage in den Verbandsgemeinden im Kreis aus: Dahner Felsenland 42, Hauenstein 20 , Pirmasens-Land 33, Rodalben 36, Thaleischweiler-Wallhalben 72, Waldfischbach-Burgalben 59 und Zweibrücken-Land 55. Insgesamt wurden bis heute 10.164 Personen in der Region positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Südwestpfalz 187 Personen mit Corona-Infektion verstorben.