In der Südwestpfalz bleibt es bei 173 dem Gesundheitsamt gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus. Bis Mittwochmittag ist keine weitere Infektion gemeldet worden. 166 positiv auf Sars-Cov-2 getestete Personen gelten als genesen, vier sind gestorben. Drei Menschen werden derzeit noch als mit dem Virus infiziert angesehen, zwei in Zweibrücken und einer in Pirmasens. Bei dem Pirmasenser handelt es sich, wie berichtet, um einen achtjährigen Jungen. Wie Landrätin Susanne Ganster am Mittwoch informierte, sei bei dem Jungen am 14. Mai in einer Kinderarztpraxis ein Abstrich vorgenommen worden. Am Samstag sei das Gesundheitsamt dann über den positiven Test informiert worden. Am Montag wurde bei dem Jungen ein zweiter Abstrich vorgenommen. Diesmal sei das Ergebnis negativ ausgefallen, erklärte die Landrätin. Das Coronavirus ist beim zweiten Test also nicht mehr nachgewiesen worden. Der Junge ist nach Auskunft Gansters seit Montag symptom- und beschwerdefrei und befindet sich mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne. Die drei weiteren Familienmitglieder zeigten ebenfalls keine Symptome, auch deren Tests seien negativ ausgefallen.