Genau 5000 Südwestpfälzer haben sich bislang mit dem Coronavirus infiziert, 148 davon sind verstorben. Das geht aus den Zahlen vor, die das Gesundheitsamt am Mittwoch veröffentlicht hat. Den Angaben zufolge haben sich aktuell fünf weitere Covid-19-Fälle in der Region bestätigt. Die Inzidenzwerte liegen in Pirmasens und dem Landkreis jeweils knapp über 12, in Zweibrücken mit fast 41 deutlich höher. Nirgends in Rheinlan-Pfalz ist die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit niedriger als in Pirmasens. Landesweit liegt sie bei knapp 41. Das ist der höchste Wert seit dem 25. Mai.

Momentan sind laut Gesundheitsamt in der Region 47 bestätigte positive Fälle aktiv, fünf mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben sieben in Pirmasens, 22 in Zweibrücken sowie der Rest im Landkreis.

Die meisten der 5000 bestätigten Fälle gab es in Pirmasens (1430) auf Platz zwei folgen Zweibrücken (893) und die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (518) auf dem dritten Rang.