Die Polizei hat am Mittwoch gegen 23.50 Uhr einen Mann in der Zwingerstraße kontrolliert, der zuvor in einer nahen Tankstelle auffällig geworden war. Der 24-Jährige aus dem Landkreis wollte zunächst seine Personalien nicht angeben und verhielt sich aggressiv, berichtete die Polizei. Als die Beamten ihn durchsuchen wollten, händigte der Mann ihnen freiwillig ein Döschen mit Spuren von Amphetamin aus. Danach fanden die Polizisten allerdings eine weitere Dose mit mehreren Gramm Amphetamin in seiner Hosentasche. Der 24-Jährige wehrte sich gegen eine weitere Durchsuchung. Die Beamten brachten ihn zu Boden und fixierten ihn, wobei der Mann im Gesicht verletzt wurde. Er hatte auch eine Sturmmaske und Latexhandschuhe dabei. Der Südwestpfälzer verbrachte die Nacht auf der Dienststelle. Nun erwarten ihn Strafverfahren wegen der Drogen und des Widerstands gegen die Polizei.