Der Südwestpfälzer Kinderchor hat in den vergangenen Tagen am Deutschen Chorfest in Leipzig teilgenommen und beim dortigen Chorwettbewerb in der höchsten Kategorie der Kinderchöre einen zweiten Preis gewonnen. „Den ersten Platz hat ein Chor aus Graz belegt, somit gehen wir als bester deutscher Kinderchor aus dem Wettbewerb hervor“, sagt Chorleiter Christoph Haßler, der überdies von „tollen Erlebnissen“ beim Chorfest spricht. Der Kinderchor und der Frauenchor Ex-semble, der ebenfalls unter der Leitung von Haßler steht, haben am vergangenen Freitag, jeweils vor rund 250 Leuten, im voll besetzten Paulinum, einem Ort für verschiedene Veranstaltungen an der Leipziger Universität, konzertiert. Der Chor Ex-semble hat zudem als einer von speziell ausgesuchten Chören ein Sonderkonzert im Gewandhaus gegeben – vor rund 350 Leuten. Laut Haßler war Ex-semble der einzige Chor aus dem Chorverband der Pfalz, der für ein solches Sonderkonzert ausgesucht wurde. Außerdem sei der Südwestpfälzer Kinderchor der im Durchschnitt jüngste Chor beim Chorwettbewerb gewesen. Das Deutsche Chorfest findet seit 2008 statt – in der Regel alle vier Jahre. Eigentlich hätte die jüngste Auflage schon 2020 über die Bühne gehen sollen; coronabedingt ist sie verschoben worden.