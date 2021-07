SAARBRÜCKEN. Keine Chance hatte Jan Kämmerer, Tischtennis-Spieler vom Hochstellerhof, beim Qualifikationsturnier zur deutschen Meisterschaft in Saarbrücken. Nach drei Niederlagen war die Vorrunde gleichzeitig Endstation für den Oberligaspieler der TSG Kaiserslautern. Besser lief es für eine Ex-Spielerin des TTC Nünschweiler.

Kämmerer war unter den acht gemeldeten Spielern der klare Außenseiter im Turnier. Gegen seinen Teamkollegen Lasse Becker gab es für den Angriffsspieler, der früher auch für die TTA Kasch Vinningen aufschlug, eine 0:3-Niederlage. Gegen Christoph Wagner, der seit Jahren in der Ober- und Regionalliga für den TV Limbach aufschlägt, gelang es Kämmerer, die Partie äußerst eng zu gestalten. Dennoch unterlag er am Ende mit 1:3. Christian Schleppi (TV Limbach) war der letzte Gegner des Südwestpfälzers, der auch diese Begegnung am Ende mit 0:3 Sätzen verlor. Damit schied Kämmerer erwartungsgemäß in der Vorrunde aus.

Besser machte es die frühere Spielerin des TTC Nünschweiler, Isabelle Schütt, vom Regionalligisten 1. FC Saarbrücken, die sich bei den Damen für die nationalen Meisterschaften qualifizierte.