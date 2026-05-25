Judoka Marius Dressler von der Turnerschaft Rodalben ist neuer südwestdeutscher Meister in der Klasse über 100 Kilogramm.

Vier Kämpfe, vier Siege: Das ist die überragende Kampfbilanz des 37-Jährigen aus Linden im Landkreis Kaiserslautern. Bei den Titelkämpfen am Samstag in Elz beendete der Schwarzgurtträger die Vorrunde nach zwei Siegen als Poolsieger. Das Halbfinale gegen den Frankenthaler David Gergert beendete der Rheinland-Pfalz-Meister von 2023 mit einem Chi-Mara, einem Schenkelwurf, ebenfalls siegreich.

Sein Gegner im Finale, Jan Rehn aus Nassau im Rheinland, gilt als überaus erfahren. Der TSR-Judoka lag bis kurz vor Ende des Kampfes knapp zurück. Dann griff Rehn regelwidrig an Dresslers Bein und wurde dafür disqualifiziert, weil es die dritte Strafe im Kampf war. „Es war eine Mischung aus Können und etwas Glück“, resümierte Dressler den Gewinn der südwestdeutschen Meisterschaft. Er ist damit für die deutschen Meisterschaften am 6. und 7. Juni in Duisburg qualifiziert, wird aber dort nicht antreten. „Ich fühle mich dafür etwas zu alt“, kommentiert er lächelnd seine Nicht-Teilnahme. Am 4. und 5. Juli wird er jedoch bei der DM der Veteranen in Bochum am Start sein.