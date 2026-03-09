Vier Tickets für die deutschen Meisterschaften der Tischtennis-Senioren gehen in die Region Pirmasens. Doch eines davon wird wohl nicht eingelöst.

Erwartungsgemäß siegte Tanja Krämer aus Merzalben am Sonntag bei den südwestdeutschen Meisterschaften in der Ü45. Die Ex-Nationalspielerin, die für den TTC Höhfröschen aufschlägt, besiegte Claudia Otterbach (TV Berzhahn) und Stefanie Limbach (Zugbrücke Grenzau) in drei sowie die zweitplatzierte Monika Kiefer ( TTC Dahn) in vier Sätzen. „Ein Pflichtsieg“, sagte die amtierende deutsche Meisterin im Aktiven-Mixed und fügte hinzu: „Ich freue mich auf die Deutschen. Es wird eine neue Erfahrung sein, und ich hoffe auf das Triple.“ Auch Monika Kiefer darf bei der DM vom 4. bis 7. Juni in Erfurt antreten. Zusammen sicherten sie sich den Doppel-Südwesttitel durch ein 3:0 gegen Otterbach/Limbach.

Dominik Demmere von der SG Waldfischbach gewann die Konkurrenz der Ü40-Senioren. Er setzte sich in der Gruppenphase gegen Frederik Hoffmann (VfL Nastätten) und Marco Folz (TV Brebach) durch. Auch in der K.-o.-Runde kam der Angriffsspieler nicht in Bedrängnis, gewann gegen Matthias Bieg (TSV Wackernheim) und im Endspiel gegen Tobias Haas (GW Kirn). Im Doppelfinale unterlag Demmere an der Seite von Andreas Pichler (TTV Neustadt) Bieg/Hoffmann in fünf Sätzen.

Ehrhart im Finale

Einen Tag zuvor spielten Bernd Zimmermann (TTC Steinalben), Berthold Ehrhart (TTC Dahn) und Hans-Jürgen Salpeter (1. TTC Pirmasens) bei der Ü65 um die DM-Qualifikation. Salpeter schied in der Vorrunde nach drei Niederlagen aus, während Zimmermann und Ehrhart ihre Gruppenspiele alle gewannen. Im Halbfinale trafen die beiden aufeinander. Ehrhart siegte nach zweimaligem Satzrückstand mit 3:2. Im Endspiel unterlag er Thomas Schimek (TTC Brücken) nach 2:0-Satzführung. „Berthold Ehrhart tritt aber wohl bei den Finals in Erfurt nicht an“, sagte Verbandsseniorenwartin Schneider. Zimmermann trat zum Spiel um Platz drei, der auch das DM-Ticket bringt, nicht an. Schneider: „Es ging ihm nicht so gut.“