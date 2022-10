Niklas Giehl (20) vom MSC Fischbach ist beim Motocross-Südwestcup der Sieg in der Gesamtwertung der Anfängerklasse kaum noch zu nehmen.

Nach neun von elf Renn-Wochenenden führt der aus Zweibrücken stammende, in Pirmasens lebende Mechatroniker-Azubi mit 413 Punkten vor seinem MSC-Kollegen Leon Schmitt (372). Es folgen noch die Rennen an diesem Wochenende im luxemburgischen Bockholtz und am 15./16. Oktober in Frankenthal. 50 Fahrer sind in der Anfängerklasse gelistet. Giehl fährt mit einer Suzuki für das Team „Demolition Troops“.