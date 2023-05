Der ganz große Erfolg blieb aus. Dennoch hat Sophie Bastian vom Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens bei den süddeutschen Meisterschaften in Heidelberg keinen schlechten Eindruck hinterlassen.

Fünfmal trat die 19-Jährige in der Schwimmhalle des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar an, fünfmal verpasste sie das Finale der besten acht relativ knapp, ließ aber stets zahlreiche Kontrahentinnen hinter sich. So wurde die Bruchweilerin über 50 Meter Freistil in 27,42 Sekunden Elfte von 118 Starterinnen und über 100 Meter Freistil in 59,13 Sekunden (persönliche Saison-Bestzeit) Zwölfte von 115. Ihre weiteren Ergebnisse: Neunte von 61 Starterinnen über 50 Meter Schmetterling in 29,26 Sekunden, Elfte (von 44) über 100 Meter Brust in 1:16,07 Minute und Rang 13 (von 51) über 50 Meter Brust in 35,23 Sekunden. Nur über 50 Meter Brust blieb sie deutlich über ihrer Bestmarke, mit der sie hier eine Medaille hätte holen können. Nun gilt es für Sophie Bastian, noch die Qualifikationszeiten für die deutschen Meisterschaften im Juli in Berlin zu schwimmen.